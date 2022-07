Beim Grand Prix von Ungarn steht heute das Qualifying an. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Spektakel in Budapest live im TV und Livestream sehen könnt.

Auf den beiden Freien Trainings folgt in der Formel 1 wie so oft zuerst das 3. Freie Training, dann aber auch schon das Qualifying. Dies ist am heutigen Samstag, den 30. Juli, der Fall, wenn die Rennfahrer am zweiten Tag hintereinander auf dem Hungaroring in Budapest, Ungarn, im Einsatz sind. Das 3. Freie Training wird um 13 Uhr eröffnet, das Qualifying folgt Stunden später, um 16 Uhr.

Formel 1: Das Rennwochenende im Überblick

Tag Event Zeit Freitag 1. Training 14.00 Uhr - 15.00 Uhr Freitag 2. Training 17.00 Uhr - 18.00 Uhr Samstag 3. Training 13.00 Uhr - 14.00 Uhr Samstag Qualifying 16.00 Uhr - 17.00 Uhr Sonntag Rennen 15.00 Uhr - 17.00 Uhr

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Ungarn heute im TV und Livestream sehen

ORF oder ServusTV? Diese Frage stellen sich die zahlreichen Formel-1-Fans in Österreich von Grand Prix zu Grand Prix. Einer der beiden Free-TV-Sender ist jedes Mal die korrekte Antwort, außer beim Heim-GP in Österreich vor wenigen Wochen, als ausnahmsweise beide Sender mit der Übertragung des Wochenendes beauftragt wurden.

Für den Großen Preis von Ungarn ist wieder ein einziger Anbieter im Einsatz: der ORF. Nachdem beim GP in Frankreich noch ServusTV zuständig war, übernimmt heute der öffentlich-rechtliche Sender die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen (ORF1) und im kostenlosen Livestream (ORF-TVthek).

Die Free-TV-Situation ist also klar, wie sieht es jedoch mit der Pay-TV-Übertragung aus? Darum kümmert sich Sky. Der Anbieter besitzt zwar in Deutschland Exklusivrechte an der Formel 1, jedoch dürfen auch österreichische F1-Fans Sky abonnieren und nutzen. Das Qualifying wird ab 15.30 Uhr bei Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD gezeigt. Dafür eingesetzt werden Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher. Wer es im Livestream sehen möchte, braucht entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

F1TV ist ebenfalls eine Adresse, die Ihr aufsuchen könnt, um Livebilder des Qualifyings zu sehen. Beim hauseigenen Streamingdienst der Formel 1 wird im Laufe der Saison jede einzelne Session gezeigt - jedoch nur gegen ein Abonnement.

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Ungarn heute im Liveticker sehen

Wer immer noch keine Möglichkeit hat, den Kampf um die Pole Position in Ungarn heute im TV oder im Livestream zu sehen, kann auf den Liveticker von SPOX ausweichen, wo Ihr die wichtigsten Rundenzeiten beschrieben bekommt.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 12 von 22 Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 233 2 Charles Leclerc Ferrari 170 3 Sergio Perez Red Bull 163 4 Carlos Sainz Ferrari 144 5 George Russell Mercedes 143 6 Lewis Hamilton Mercedes 127 7 Lando Norris McLaren 70 8 Esteban Ocon Alpine 56 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 10 Fernando Alonso Alpine 37

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Red Bull 396 2 Ferrari 314 3 Mercedes 270 4 Alpine 93 5 McLaren 89 6 Alfa Romeo 51 7 Haas 34 8 AlphaTauri 27 9 Aston Martin 19 10 Williams 3

© getty WM-Führender Max Verstappen fährt eine überragende Saison 2022.

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Ungarn heute im TV und Livestream sehen - Wichtigste Infos

Runde: Qualifying beim 13. Grand Prix in der Saison 2022

Qualifying beim 13. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: Samstag, 30. Juli 2022

Samstag, 30. Juli 2022 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Ort: Budapest (Ungarn)

Budapest (Ungarn) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, ORF1

Livestream (AT): Sky, ORF-TVthek, F1TV

