Im Rahmen des fünften Formel-1-GP der Saison steigt heute in Miami das Qualifying. Wie Ihr die Session von Anfang bis Ende live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Auf die Freien Trainings folgt in der Formel 1 üblicherweise das Qualifying. Dies ist auch an diesem Wochenende der Fall, wenn zum ersten Mal in Miami ein Grand Prix ausgetragen wird. Zuerst beginnt der heutige F1-Samstag (7. Mai) mit dem 3. Freien Training um 19 Uhr, danach steigt auf dem Miami International Autodrome um 22 Uhr deutscher Zeit das Qualifying. Während es beim Großen Preis der Emilia-Romagna noch das Sprintrennen gab, ist dies in Miami nicht mehr der Fall.

Das Rennen, in dem die nächsten wichtigen Punkte für die Weltmeisterschaft gesammelt werden können, geht morgen um 21.30 Uhr los.

Formel 1, GP in Miami: Der Zeitplan

Datum Event Start (MEZ) 06. Mai 1. Freies Training 20.30 Uhr 06. Mai 2. Freies Training 23.30 Uhr 07. Mai 3. Freies Training 19.00 Uhr 07. Mai Qualifying 22.00 Uhr 08. Mai Rennen 21.30 Uhr

© getty Red Bull feierte in Imola einen Doppelsieg.

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Miami heute im TV und Livestream sehen

Auch in der Saison 2022 teilen sich der ORF und ServusTV die Übertragungsrechte der Formel 1. Wer ist heute beim Qualifying in Miami im Einsatz?

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Miami heute im Free-TV sehen

Die Antwort fällt auf ServusTV. Der Privatsender zeigt zuerst das 3. Freie Training, danach, um 21.45 Uhr, geht die Übertragung zum Qualifying los. Auch an diesem Wochenende kümmert sich Moderatorin Andrea Schlager und Experte Christian Klien um Stimmungsberichte und um Interviews aus den Boxengassen. Kommentator Andreas Gröbl sowie die Experten Nico Hülkenberg, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle werden ebenfalls eingesetzt.

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Miami heute im Pay-TV sehen

Neben der Übertragung bei ServusTV wird zudem auch Sky das Qualifying heute live und in voller Länge übertragen. Der Pay-TV-Sender besitzt in Deutschland die Exklusivrechte, doch auch Österreicherinnen und Österreicher können darauf zugreifen.

Um keine Sekunde zu verpassen, müsst Ihr um 21.30 Uhr den Kanal Sky Sport F1 (HD) anmachen. Dort wird jede Session der Formel-1-Saison 2022 gezeigt, so auch morgen das Rennen. Hierfür übernehmen Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher den Kommentar.

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Miami heute im Livestream sehen

Parallel zu den Übertragungen im TV bieten beide Sender - sowohl ServusTV als auch Sky - auch einen Livestream an. Diese unterscheiden sich in der Zugänglichkeit und der dafür benötigten Kosten. ServusTV bietet seinen Livestream kostenlos an. Sky hingegen verlangt entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Miami heute im Liveticker sehen

Eine weitere Alternative, wie Ihr das Qualifying in Miami heute in voller Länge verfolgen könnt, bietet SPOX mit seinem ausführlichen Liveticker an. Wir beschreiben Euch genauestens, was auf der Strecke passiert, wer es in Q2 und Q3 schafft und wie die Startaufstellung morgen aussehen wird.

Hier geht es zum Qualifying beim GP in Miami.

Hier geht es zum Rennen beim GP in Miami.

Formel 1 live: Qualifying beim GP in Miami heute im TV und Livestream sehen - Wichtigste Infos

Event: GP von Miami

GP von Miami Datum: 06. bis 08. Mai

06. bis 08. Mai Ort: Miami, USA

Miami, USA Strecke: Miami International Autodrome

Miami International Autodrome Übertragung Free-TV (AT): ServusTV

Übertragung Pay-TV (DE & AT): Sky

Übertragung Livestream (DE): Sky, F1TV

Übertragung Livestream (AT): Sky, ServusTV, F1TV

Liveticker: SPOX

