Die Formel 1 macht Halt im italienischen Imola. Das Rennen lässt sich heute auch in Österreich live im TV und Livestream verfolgen. SPOX klärt auf, wie es sich mit der Übertragung genau verhält.

Charles Leclerc, Max Verstappen, Charles Leclerc - und diesmal? In der Formel 1 wird am heutigen Sonntag, den 24. April der vierte Grand Prix der noch jungen Saison 2022 bestritten. Ferrari wird dabei besonders heiß darauf sein, mit seinen Fahrern auf dem Podium zu landen.

Zur Sache geht es dieses Wochenende nämlich in der italienischen Heimat, das Rennen findet in der Emilia-Romagna, in Imola statt. Ernst wird es heute ab 15 Uhr, wenn auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari der Startschuss fällt. 63 Runden stehen dann an, 309 Kilometer werden auf der Strecke zurückgelegt.

SPOX erklärt Euch im Folgenden, wie es sich mit der Übertragung des GP in Österreich verhält. So seht Ihr das Rennen im TV und Livestream.

Formel 1 live: Das Rennen beim GP von Imola im TV und Livestream sehen - die Übertragung in Österreich

In Österreich teilen sich ServusTV und der ORF die Übertragung der Königsklasse im Motorsport auf. Zwölf der 23 Rennen werden von ServusTV gezeigt - so auch der GP von Imola, nachdem es bereits in Dschidda (Saudi-Arabien) der Fall war.

ServusTV beginnt seine Übertragung zu dem heutigen GP um 14.45 Uhr, womit die Vorberichterstattung rund eine Viertelstunde lang dauert. Ab 15 Uhr wird dann das Rennen gezeigt, um 16.40 Uhr beginnt die Analyse.

Andrea Schlager übernimmt wie gewohnt die Moderation, Experte ist Christian Klien. Kommentator ist Andreas Gröbl, an seiner Seite befinden sich Nico Hülkenberg und Mathias Lauda. ServusTV wird übrigens auch bei den Großen Preisen von Miami, Baku, Silverstone, Spielberg, Le Castellet, Spa-Francorchamps, Suzuka, Mexiko-City und Abu Dhabi sowie dem Russland-Ersatzrennen live senden.

Sein Programm im frei empfangbaren Fernsehen bietet ServusTV auch online via Livestream an. Dieser ist kostenlos abrufbar.

Eine weitere Möglichkeit, nichts zu verpassen, bietet sich mit Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt ebenfalls Rechte an der Ausstrahlung der Formel 1. Sascha Roos als Kommentator und Ralf Schumacher als Experte begleiten Euch durch das Rennen. Hier beginnt die Übertragung auf Sky Sport F1 schon um 13.30 Uhr. Via Sky Go und Sky Ticket lässt sich das Programm dann auch einfach im Livestream verfolgen.

Sollte es Euch nicht möglich sein, den GP heute live zu sehen, dann schaut doch gerne hier bei SPOX vorbei. Wir bieten einen Liveticker an, der schriftlich alles Wichtige festhält.

Runde: 4. Rennen in der Saison 2022

4. Rennen in der Saison 2022 Datum: 24. April 2022

24. April 2022 Ort: Imola, Italien

Imola, Italien Übertragung: ServusTV

Livestream: ServusTV, F1TV (nur Bestandskunden)

Name: Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Autodromo Enzo e Dino Ferrari Ort: Imola, Italien

Imola, Italien Runden: 63

63 Länge: 4959 Meter

4959 Meter Distanz: 309 Kilometer

309 Kilometer Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 10

Formel 1: Startaufstellung beim GP von Imola

Platz Name 1. Max Verstappen 2. Charles Leclerc 3. Sergio Perez 4. Carlos Sainz 5. Lando Norris 6. Daniel Ricciardo 7. Valtteri Bottas 8. Kevin Magnussen 9. Fernando Alonso 10. Mick Schumacher 11. George Russell 12. Yuki Tsunoda 13. Sebastian Vettel 14. Lewis Hamilton 15. Lance Stroll 16. Esteban Ocon 17. Pierre Gasly 18. Alexander Albon 19. Nicholas Latifi 20. Guanyu Zhou

Formel 1: Rennkalender 2022

Nach dem ersten Italien-GP verlässt die Formel 1 Europa kurz wieder - und das für eine Premiere. In Miami (USA) findet Anfang Mai ein mit Spannung erwartetes Stadtrennen statt, danach geht es unter anderem in Barcelona und Monaco weiter.