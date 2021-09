Das Qualifying beim GP von Russland steht heute an. Wann, wie und wo Ihr das Qualifying heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier!

Formel 1 live: Die Ausgangslage vor dem GP von Russland

Anders als in der Vorsaison könnte der Kampf um den Weltmeistertitel der Formel 1 dieses Jahr wieder extrem spannend werden.

Zwar haben sich Titelverteidiger Lewis Hamilton und Max Verstappen mit über 80 Punkten zu den restlichen Piloten abgesetzt, Verstappen ist jedoch nur fünf Punkte vor Hamilton.

Mit dieser Ausgangslage geht es beginnend mit dem GP von Russland in die letzten 8 von 22 Rennen der Saison - und Verstappen musste in Sotschi bereits einen herben Rückschlag verkraften. Unabhängig vom Qualifying wird der Niederländer am Sonntag aufgrund eines Antriebswechsels vom letzten Platz aus starten.

© getty Lewis Hamilton und Max Verstappen sind nach einem Crash beim GP von Italien beide ausgeschieden.

Formel 1 live: Die Fahrerwertung nach 14 von 22 Rennen

Rang Fahrer Punkte 1. Max Verstappen 226,5 2. Lewis Hamilton 221,5 3. Valtteri Bottas 141 4. Lando Norris 132 5. Sergio Perez 118 6. Charles Leclerc 104 7. Carlos Sainz 97,5 8. Daniel Ricciardo 83 9. Pierre Gasly 66 10. Fernando Alonso 50

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Russland heute im TV und Livestream sehen

Formel-1-Fans in Österreich wissen bereits von der erfreulichen Nachricht: Alle 22 Rennen dieser Saison sind hier im Free-TV zu sehen! ORF 1 und ServusTV teilen sich die Übertragungsrechte in diesem Jahr.

Für alle Sessions in Sotschi ist an diesem Wochenende ORF 1 eure Anlaufstelle. Die Übertragung beginnt dort mit den Vorberichten um 13.40 Uhr, pünktlich zum Rennstart empfangen euch die Kommentatoren Ernst Hausleitner und Alexander Wurz.

Die Übertragungen aller Sessions werden von ORF 1 auch als Livestream angeboten, hier zum Livestream des Qualifying beim GP von Russland.

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Russland heute im Liveticker

Wer unterwegs ist oder aus anderen Gründen nicht auf die Livebilder zugreifen kann oder möchte, kann natürlich weiterhin auf die SPOX-Liveticker zählen, mit denen Ihr nichts verpasst! Der Liveticker begleitet das komplette Rennen inklusive Vorlauf und anschließender Analyse.

Hier entlang zum Liveticker zum Qualifying beim GP von Russland.

Formel 1 live: Der Rennkalender im Überblick