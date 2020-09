Formel 1: Großer Preis von Toskana - Freies Training in Mugello heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem sensationellen Erfolg von AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly beim Belgien-GP letzte Woche, geht es am heutigen Freitag mit dem Großen Preis von Toskana weiter. SPOX erklärt euch, wo ihr das 1. und 2. Freie Training im TV, Livestream und Liveticker seht.

Für die aktuelle Generation der Motorsport-Königsklasse wird Mugello nun am Wochenende eine ganz neue Erfahrung. Zum ersten Mal macht die Formel 1 dort in dieser Woche überhaupt für einen WM-Lauf Station - und das auch nur wegen der Coronavirus-Pandemie. Im Notkalender ist es eines von insgesamt drei Rennen in diesem Jahr in Italien. Normalerweise wären Serien-Champion Lewis Hamilton und Co. nur in Monza gefahren, nun folgen nach dem klassischen Grand Prix von Italien am vergangenen Sonntag auch noch WM-Läufe in Mugello und Imola.

Dazu kommt es in der Toskana nicht nur zum bereits 1.000. GP von Ferrari, sondern zu einer Saisonpremiere, wird es doch das erste Rennen mit einer limitierten Zuschaueranzahl sein. Bis zu 2.880 Fans dürfen von Freitag bis Sonntag jeweils an der Strecke dabei sein. Möglich ist das nur durch ein umfassendes Hygienekonzept, bei dem Sicherheit und Gesundheit aller Anwesenden im Vordergrund stehen.

Freies Training beim GP in Mugello heute live im TV und Livestream

Für die laufende Formel-1-Saison sicherte sich der öffentlich-rechtliche ORF die Übertragungsrechte. Der erste Trainingsdurchgang wird nicht gezeigt, beim zweiten Freien Training schaltet ORF 1 ab 14.55 Uhr zu. Begleitet wird die Sendung von den Kommentatoren Ernst Hausleitner und Alexander Wurz.

Das 1. sowie 2. Freie Training gibt es auch auf Sky zu sehen. Um 11 Uhr startet die erste Session, die zweite Trainingseinheit gibt es dann ebenfalls ab 15 Uhr.

Sofern kein TV-Gerät zur Verfügugn steht, kann das Zweite Freie Training auch per Livestream in der ORF TVthek verfolgen. Hier geht es zum Link.

Als Alternative dazu liefert die SkyGo-App einen kostenpflichtigen Livestream.

F1: Freies Training in der Toskana im Liveticker

Mit dem umfassenden SPOX-Liveticker bleibt ihr stets auf dem aktuellsten Stand.

Hier geht's zum Liveticker des 1. Freien Trainings.

Hier geht's zum Liveticker des 2. Freien Trainings.

Lewis Hamilton jagd Schuhmacher-Rekord

Mugello-Topfavorit ist Lewis Hamilton, der nur aufgrund von Missmanagement seines Teams in Monza über Rang sieben nicht hinausgekommen war. Auf dem Weg zur Egalisierung der Schumacher-Rekordmarke von sieben Titeln will der 35-jährige Brite nun am Sonntag seinen bereits 90. Grand-Prix-Triumph feiern und die komfortable WM-Führung von 47 Punkten auf seinen finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas weiter ausbauen.

Schumachers Bestmarke von 91 Erfolgen könnte Hamilton dann schon beim nächsten Rennen am 27. September in der russischen Olympia-Stadt Sotschi einstellen.

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2020 im Überblick

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Rennkalender in diesem Jahr stark verändert, neu sind unter anderem die Doppel-Grands-Prix.

Endgültig fertig ist der Kalender indes noch nicht, er soll noch um mindestens drei Rennen erweitert werden. Kandidaten sind unter anderem Bahrain und Abu Dhabi.