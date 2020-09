Formel 1: Großer Preis von Russland - Freies Training in Sochi heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem unfallreichen GP der Toskana vor zwei Wochen, geht es am heutigen Freitag mit dem Freien Training beim Großen Preis von Russland weiter. SPOX erklärt euch, wo ihr das 1. und 2. Freie Training im TV, Livestream und Liveticker seht.

Schon am Sonntag könnte Formel-1-Superstar Lewis Hamilton in Sotschi den vermeintlich unerreichbaren Sieg-Rekord von Michael Schumacher einstellen, mit seinem nächsten Arbeitsvertrag hat der 35-Jährige aber keine Eile. "Ich bin niemand, der einfach immer weiter das Gleiche will", ließ Hamilton jüngst wissen. Dass der Brite seine Verhandlungen vor allem direkt mit Teamchef Toto Wolff führt, könnte die Königspersonalie bei Mercedes noch etwas komplizierter machen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auch der Österreicher hat noch nicht für das nächste Jahr unterschrieben und liebäugelt wohl mit einer neuen Rolle beim Branchenführer. Zwar zweifelt ernsthaft kaum jemand daran, dass die Silberpfeile auch künftig auf die Dienste ihrer beiden Schlüsselfiguren für die Dominanz der Vorjahre zählen können. Doch auch angesichts der offenen Vertragslage halten sich im Fahrerlager hartnäckige Spekulationen, der schwäbische Autobauer bereite einen Verkauf des Teams und damit möglicherweise sogar einen Rückzug aus der Rennserie vor.

Beim Daimler-Konzern will man davon nichts wissen. "Wir gehen weiter mit dem Team, und das wird auch ein Mercedes-Team sein. Wir haben nicht vor, da rauszugehen", sagte ein Daimler-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur vor dem Großen Preis von Russland. Zuvor hatte schon Team-Mitbesitzer Wolff Gerüchte über eine Übernahme der Mehrheit durch den britischen Chemie-Giganten Ineos bestritten.

© getty

Freies Training beim GP in Sochi heute live im TV und Livestream

Für die laufende Formel-1-Saison sicherte sich der öffentlich-rechtliche ORF die Übertragungsrechte. Der erste Trainingsdurchgang wird wie üblich nicht gezeigt, beim zweiten Freien Training schaltet ORF 1 ab 13.55 Uhr zu. Begleitet wird die Sendung von den Kommentatoren Ernst Hausleitner und Alexander Wurz.

Das 1. sowie 2. Freie Training gibt es auch auf Sky zu sehen. Um 09.55 Uhr startet die erste Session, die zweite Trainingseinheit gibt es dann ebenfalls ab 13.55 Uhr.

Sofern kein TV-Gerät zur Verfügung steht, kann das Zweite Freie Training auch per Livestream in der ORF TVthek verfolgt werden. Hier geht es zum Link.

Als Alternative dazu liefert die SkyGo-App einen kostenpflichtigen Livestream.

F1: Freies Training in Russland im Liveticker

Mit dem umfassenden SPOX-Liveticker bleibt ihr stets auf dem aktuellsten Stand.

Hier geht's zum Liveticker des 1. Freien Trainings.

Hier geht's zum Liveticker des 2. Freien Trainings.

Formel 1: Die Pressestimmen zum Grand Prix in Mugello © imago images / Poolfoto Motorsport 1/14 Zwei Unterbrechungen, acht Ausfälle: Der erste Grand Prix im italienischen Mugello wird als Chaos-Rennen in Erinnerung bleiben. Auch Ferrari hatte einmal mehr nichts zu lachen. Die internationalen Pressestimmen zum Toskana-GP. © imago images / PanoramiC 2/14 La Repubblica: "Der erste Grand Prix in Mugello wird als eine weitere Katastrophe für Ferrari in Erinnerung bleiben. Die Feier zur großen Vergangenheit des Rennstalls wird von der Gegenwart ohne Aussichten überschattet." © imago images / PanoramiC 3/14 Corriere dello Sport: "Wieder einmal eine Blamage für Ferrari, diesmal in Mugello. Die Scuderia fällt weit im Ranking zurück. Um diese Situation zu lösen, wird es noch viel Zeit benötigen, Zukunftsperspektiven gibt es im Moment keine." © imago images / PanoramiC 4/14 Gazzetta dello Sport: "Als Ferrari seine glorreiche Vergangenheit feiern will, beherrscht Mercedes das Rennen auf der Strecke der Scuderia. Jegliche Feststimmung zum 1000. Rennen wird sofort von der Bitterkeit dieses katastrophalen Jahres 2020 gelöscht." © imago images / Motorsport Images 5/14 Tuttosport: "Schauderhaftes Rennen im Mugello. Ferrari versinkt immer tiefer in der Krise. Die Enttäuschung und der Frust der Tifosi wächst, vor allem, weil immer noch kein Ausweg in Sicht ist." © imago images / Poolfoto Motorsport 6/14 Corriere della Sera: "Während die anderen Teams gewachsen sind, versinkt Ferrari immer mehr in einer beispiellosen Krise. Leclerc muss die weiße Fahne vor Renault, McLaren und Racing Point hissen: Ein sportliches Drama für einen motivierten Piloten." © imago images / PanoramiC 7/14 Guardian: "Das reine Ergebnis hatte einen altbekannten Geruch, aber auf dem Weg dahin brachten Chaos und Unglück viel Farbe in diesen Grand Prix. Kein Platz im Feld wirkte sicher, bis endlich die karierte Flagge geschwenkt wurde." © imago images / HochZwei 8/14 Daily Mail: "Rote Flaggen, Unfälle, Fehler - Hamilton navigiert durch das Chaos und ist noch einen Sieg von Schumachers Marke entfernt, die viele für unberührbar hielten. Die Leistungen des Deutschen wiederum wirken wie ein Tadel für die Scuderia." © imago images / PanoramiC 9/14 Mirror: "Ein eiskalter Lewis Hamilton bewahrte kühlen Kopf, während seine Konkurrenten ihren im dramatischen Grand Prix der Toskana verloren. Hamilton zeigte erneut, warum sein Name auf ewig in den Rekordbüchern der Formel 1 stehen wird." © imago images / HochZwei 10/14 L'Equipe: "Fünf Punkte für Ferrari waren schon fast eine gute Nachricht. Aber Leclercs fünfter Platz im Qualifying nur eine Illusion. Im Rennen war er wehrlos - und Vettel hätte ohne die zahlreichen Ausfälle niemals einen WM-Punkt ergattert." © imago images / PanoramiC 11/14 Marca: "Hamiltons Sieg Nummer 90. Die Rennstrecke von Mugello wurde zum Inferno für die Boliden. Ein Wunder, dass bei den Unfällen niemand verletzt wurde. Es war eines der seltsamsten Rennen der Geschichte." © imago images / HochZwei 12/14 As: "Hamilton bleibt unverletzt beim Unfallchaos in Mugello, es war aber kein Spaziergang. Ein Sonntag der Mutigen in Mugello." © imago images / Motorsport Images 13/14 Sport: "Hamilton überlebt das Chaos von Mugello. Nur zwölf Boliden im Ziel in einem wahnsinnigen, unfallträchtigen Rennen. Unfassbar, das Safety Car war schuld an einem Unfall." © imago images / HochZwei 14/14 El Mundo Deportivo: "Ein reines Überlebensrennen. Am Ende haben in Mugello alle gewonnen, weil zum Glück nichts Schwerwiegendes passierte."

Mick Schumacher am Weg in die Formel 1

Der ehemalige Rennfahrer Ralf Schumacher erwartet seinen Neffen Mick Schumacher in der kommenden Saison in der Formel 1. "Seine Lernkurve über das Jahr ist sehr vielversprechend. Dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass Mick nicht nächstes Jahr Formel 1 fahren wird", schrieb Ralf Schuhmacher in einer Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky.

"Eins ist sicher: Er hat auf jeden Fall das Zeug dazu, im kommenden Jahr F1 zu fahren." Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher ist derzeit Führender der Formel 2. Der 21-Jährige geht nun mit guten Titelaussichten in die letzten Saisonrennen der wichtigsten Nachwuchs-Rennserie.

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2020 im Überblick

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Rennkalender in diesem Jahr stark verändert, neu sind unter anderem die Doppel-Grands-Prix.

Endgültig fertig ist der Kalender indes noch nicht, er soll noch um mindestens drei Rennen erweitert werden. Kandidaten sind unter anderem Bahrain und Abu Dhabi.