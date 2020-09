Formel 1 Großer Preis von Russland: Das Rennen in Sotschi heute live im Free-TV, Livestream & Liveticker

Am heutigen Sonntag steht das nächste Rennen in der Formel 1 auf dem Programm. Lewis Hamilton & Co. messen sich beim GP von Russland. SPOX verrät euch, wo ihr das Event im Free-TV, Livestream und Liveticker seht.

Vor dem Rennen im russischen Olympia-Ort führt Hamilton die WM mit 55 Punkten Vorsprung vor dem Stallgefährten Bottas an und ist auf klarem Kurs zum siebenten Titelgewinn. Mit seinem 91. Grand-Prix-Sieg könnte er schon in Sotschi Schumachers Bestmarke egalisieren. Die Statistik spricht klar für den Silberpfeil-Piloten. Bei den bisher sechs Rennen in Russland hat immer ein Mercedes-Fahrer gewonnen.

Dem besten Red-Bull-Piloten, Max Verstappen, zuletzt beim GP der Toskana in Mugello ausgeschieden, fehlen 80 Zähler auf Hamilton. "Ich glaube, wir haben ein paar positive Schritte mit dem Auto in Mugello gemacht und natürlich war es gut, Alex erstmals auf dem Podium zu sehen", sagte Verstappen auf der Website seines Arbeitgebers. Er selbst war nach seinem frühen Aus in Mugello unzufrieden. "Besonders, weil ich glaube, dass wir eine gute Chance auf mehr als nur ein Podium hatten."

Sotschi werde nicht einfach werden, und es sei auch keine Lieblingsstrecke für Red Bull mit vielen langen Geraden. "Der Kurs ist ziemlich einzigartig, weil die meisten Kurven haben 90 Grad, die wir sonst nicht erleben", so der Niederländer. Es gelte daher ein gutes Set-up zu finden, besonders für langsame Kurven, um mit maximaler Geschwindigkeit aus diesen in die Geraden zu kommen.

Grand Prix von Russland: Das Rennen im Free-TV & Livestream

Den Großen Preis von Russland überträgt der öffentlich-rechtliche ORF. Ab 12.00 geht es auf ORF1 mit den Vorberichten zur Formel 1 los. Ab 13.10 startet dann das Rennen. Alternativ kann das Event auch per Livestream in der TV-Thek verfolgt werden. Kommentiert wird die Qualifikation von Ernst Hausleitner und Alexander Wurz.

Auch Sky bietet die Session an. Diese seht ihr ebenfalls ab 13.10 Uhr auf Sky Sport 2 HD. Sascha Roos und Ralf Schumacher begleiten das Geschehen mit ihrer Expertise. Alternativ gibt es auch einen Stream via SkyGo-App.

GP von Russland: Das Event in Sotschi im Liveticker

Mit dem umfassenden SPOX-Liveticker bleibt ihr ebenfalls stets auf dem aktuellsten Stand. Hier geht's zum Liveticker.

Großer Preis von Russland: Die Termine in der Übersicht

Tag Offizieller Beginn Session Sonntag 13.10 Uhr Rennen Samstag 14 Uhr Qualifying 11 Uhr 3. Freies Training Freitag 14 Uhr 2. Freies Training 10 Uhr 1. Freies Training

Medien: Ex-Ferrari-Teamchef wird neuer Formel-1-Chef

Der frühere Ferrari-Teamchef Stefano Domenicali soll Medienberichten zufolge neuer Geschäftsführer der Formel 1 werden. Der Italiener werde im kommenden Jahr die Nachfolge von Chase Carey an der Spitze der Rennserie antreten, berichtete das Fachportal "Racefans". Nach Angaben der BBC sind die Teamchefs bereits über die Personalie informiert worden. Der US-Amerikaner Carey werde in der Rolle des Formel-1-Präsidenten repräsentative Aufgaben übernehmen.

Domenicali war von Ende 2007 bis 2014 Teamchef bei Ferrari. Er führte die Scuderia zu ihrem bisher letzten WM-Titel, dem Gewinn der Konstrukteurswertung im Jahr 2008. Nach seinem erzwungenen Rücktritt übernahm er beim Weltverband FIA den Vorsitz der Kommission für Einsitzer-Rennwagen. Seit 2016 ist der 55-Jährige Geschäftsführer von Lamborghini.

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2020 im Überblick

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Rennkalender in diesem Jahr stark verändert, neu sind unter anderem die Doppel-Grands-Prix.

Endgültig fertig ist der Fahrplan indes noch nicht, er soll noch um mindestens drei Rennen erweitert werden. Kandidaten sind unter anderem Bahrain und Abu Dhabi.