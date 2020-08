Formel 1: Großer Preis von Belgien - Das Qualifying in Spa heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach den ersten beiden Freien Trainings am Vortag geht es am heutigen Samstag beim Großen Preis von Belgien mit dem 3. Trainings-Durchgang und dem Qualifying weiter. SPOX verrät euch, wo ihr die Formel 1 im TV, Livestream und Liveticker seht.

Lewis Hamilton und Valtteri Bottas dominieren Formel 1

Der Überform von Hamilton tat die fehlende Fanpräsenz vor Ort bisher keinen Abbruch. Vier Siege in den bisherigen sechs Rennen, 37 Punkte Vorsprung im WM-Klassement. In der Vorschau seines Teams sprach Wolff allerdings vom Gefühl, dass man mit Belgien noch eine Rechnung offen habe - nicht zuletzt wegen des verpassten Siegs im Vorjahr.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Hamilton hat auf der Ardennen-Achterbahn in Spa-Francorchamps in seiner Karriere bisher dreimal gewonnen: 2010 im McLaren, 2015 und 2017 im Mercedes. In den vergangenen beiden Jahren holte jedoch Ferrari den Sieg auf der mit 7,004 Kilometer längsten Piste im Rennkalender nahe der deutschen Grenze.

"Spa ist eine Traditionsstrecke, die zu den Lieblingskursen der Fans gehört. Aufgrund der Vielzahl an Charakteristiken ist es aber nicht einfach, dort das richtige Setup zu finden", meinte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. "Einerseits wünscht man sich so wenig Luftwiderstand wie möglich auf den langen Geraden, andererseits braucht man ein gewisses Abtriebsniveau, um in den Kurven schnell zu sein. Die Wettervorhersage spricht zudem von Regen in den Ardennen, was die Aufgabe nicht einfacher macht."

Beim siebenten Rennen der Saison soll der sogenannte Party-Mode mit dem Mehr an Leistung noch erlaubt sein. Er hat Branchenführer Mercedes in der Qualifikation eine nahezu beängstigende Überlegenheit beschert. In dieser Saison standen nur Hamilton (viermal) und Bottas (zweimal) auf der Pole Position.

GP von Belgien: Das Qualifying heute live im TV und Livestream

Der öffentlich-rechtliche ORF sicherte sich die Formel-1-Rechte für die Saison 2020. Das 3. Freie Training wird allerdings nicht übertragen, beim Qualifying schaltet ORF 1 ab 14.55 Uhr zu. Kommentiert wird das Event von Ernst Hausleitner und Alexander Wurz.

Die dritte Trainingseinheit sowie das Qualifying gibt es auch auf Sky zu sehen. Um 12 Uhr geht das 3. Freie Training über die Bühne, das Qualifying wird dann ebenfalls ab 15 Uhr gezeigt.

Diejenigen, die keinen Zugang zu einem TV-Gerät haben, können das Qualifying per Livestream in der ORF TVthek verfolgen. Hier geht es zum Link.

Eine weitere Stream-Alternative liefert die kostenpflichtige SkyGo-App.

F1 in Spa: 3. Freies Training und Qualifying im Liveticker

Das dritte Freie Training sowie das anschließende Qualifying gibt es auch im SPOX-Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker des 3. Freien Trainings.

Hier geht's zum Liveticker des Qualifyings.

© GEPA

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2020 im Überblick

Der Fahr-Kalender für die Saison 2020 ist noch nicht endgültig. Aufgrund der Corona-Pandemie musste dieser von Grund auf umstrukturiert werden. Mindestens drei weitere Rennen werden anvisiert - Kandidaten sind unter anderem Bahrain und Abu Dhabi.

Datum Grand Prix 28.08. - 30.08.2020 Belgien GP ( Spa-Francorchamps) 04.09. - 06.09.2020 Italien GP ( Monza) 11.09. - 13.09.2020 GP der Toskana (Mugello) 25.09. - 27.09.2020 Russland GP (Sochi) 09.10. - 11.10.2020 GP der Eifel (Nürburgring) 23.10. - 25.10.2020 Portugal GP (Portimao) 30.10. - 01.11.2020 Emilia-Romagna GP (Imola) 13.11. - 15.11.2020 Türkei (Istanbul) 27.11. - 29.11.2020 Bahrain (Sakhir) 04.12. - 06.12.2020 Bahrain (Sakhir) 11.12. - 13.12.2020 VAE (Abu Dhabi)

Max Verstappen fiebert Grand Prix in Spa entgegen

Große Vorfreude herrscht bei Red-Bull-Aushängeschild Max Verstappen. "Ich liebe Spa, es ist meine Lieblingsstrecke im Kalender", frohlockte der in Belgien geborene Niederländer. "Es geht rauf und runter, und es gibt nicht so viele langsame Kurven, was in einem Formel-1-Auto immer toll ist, weil du wirklich den Speed voll auskosten kannst."

Der 22-Jährige ist in der Fahrer-WM erster Verfolger von Hamilton, sein Team in der Konstrukteurs-WM hinter Mercedes. "Wir müssen es einfach versuchen und das Momentum aufrechterhalten" meinte Verstappen. "Es gibt viele lange Geraden, das bedeutet natürlich, dass man hier überholen kann, aber ich erwarte auch ein enges Qualifying mit den Leuten hinter uns. Und wie wir wissen, hat Mercedes eine Menge Power, also werden sie hier auch sehr schnell sein."