Graz 99ers setzen sich beim KAC nach Verlängerung durch

Die Graz 99ers haben am Mittwoch ihre kleine Auswärtsmisere und damit gleichzeitig den Heim-Erfolgslauf von Eishockey-Meister KAC beendet. Die Steirer setzten sich in der dritten Runde der EBEL-Pick-Round in Klagenfurt mit 4:3 nach Verlängerung (2:3,1:0,0:0/1:0) durch und gingen damit nach zuletzt zwei Niederlagen in der Fremde wieder als Sieger vom Eis.

Der KAC wiederum musste nach vier Siegen en suite vor eigenem Publikum eine Niederlage einstecken. Ihre jüngsten vier Heimpartien gegen die 99ers hatten die Klagenfurter allesamt gewonnen. Trotz der Pleite schob sich der Titelverteidiger in der Tabelle auf Platz zwei, Graz ist weiterhin Fünfter und Letzter.

Die Steirer gingen in einer turbulenten Anfangsphase durch Travis Oleksuk (3.) und Daniel Oberkofler (8.) zweimal in Führung, Andrew Kozek war das zwischenzeitliche 1:1 gelungen (4.). Noch vor der ersten Drittelpause sorgte der KAC dank Adam Comrie (16.) und Rok Ticar (17.) für die vermeintliche Wende, doch ein Treffer von Ken Ograjensek (35.) und ein torloser Schlussabschnitt brachten eine Verlängerung. Dort hatten die Grazer durch das Tor von Dominik Grafenthin (65.) das bessere Ende für sich.