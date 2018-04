WWE WrestleMania 34: Heute alle Matches live im TV und im Livestream

© 2018 WWE, Inc. All Rights Reserved.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es soweit: Das größte Schauspiel im WWE-Universum steht an, WrestleMania 34. SPOX hat vorab die wichtigsten Infos zu dem WWE Main Event.

Wo und wann findet WrestleMania statt?

Der Showdown nimmt Platz im Mercedes-Benz-Superdome in New Orleans. In die Arena der NFL-Franchise New Orleans Saints passen 75.000 Zuschauer, das wird ein Fest. Los gehts um 23.30 Uhr (MESZ).

WrestleMania im TV und Livestream

Das komplette Event ist im deutschen TV nur über den Pay-TV Sender Sky zu sehen. Allerdings kann man das Spektakel auch im Livestream auf WWE Network verfolgen.

Highlights der WrestleMania 34

Sollte es das Aufeinandertreffen von John Cena und Dem Undertaker wirklich geben, wäre das ein absolutes Highlight. Den Kampf zwischen Brock Lesnar und Roman Reigns sollte man auch besser nicht verpassen, Randy Orton wird mit seinem Signature Move RKO für Highlights sorgen.