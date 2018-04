WWE, Smackdown: Daniel Bryan und Shane McMahon bereit für Wrestlemania

Die letzte WWE-Show vor Wrestlemania ist vorbei, die Storys warten nun auf ihr Highlight. Bei Smackdown wurde manches Match nochmals ein Stück brisanter. Daniel Bryan und Shane McMahon sind fit, Carmella lauert bei den Frauen im Hintergrund.

Shane McMahon und Daniel Bryan sind fit für Wrestlemania

In Nashville machten Bryan und McMahon eines deutlich: Vor ihrem Match bei Wrestlemania gegen das YEP-Movement aus Kevin Owens und Sami Zayn sind der Smackdown Commissioner und der General Manager der Series bereit für die Herausforderung.

McMahon erklärte, die Verletzungen von der letzten YEP-Attacke auskuriert zu haben, ehe das Team seine Differenzen beilegte und sich sogar an einer Umarmung versuchte.

Charlotte Flair besiegt Natalya

Der Kampf wogte hin und her, ehe Carmella abermals eingriff und versuchte, ihren MItB-Koffer einzulösen. Doch auch dieses Mal blieb sie ohne Erfolg, da Natalya den Koffer vor der offiziellen Aktivierung mit einem Tritt aus dem Ring beförderte.

Dennoch griff Carmella entscheidend ein. Durch ihr Einmischen war Charlotte kurz abgelenkt, was Natalya zu einem Roll-up brachte. Sie wurde aber ausgekontert und die Flair-Tochter brachte ihre Submssion zum Sieg durch. Die Story des Koffers wird sich wohl bei Wrestlemania fortsetzen.

Rusev besiegt Jinder Mahal

Großes Statement vom Bulgaren, der mit Mahal einen wichtigen Gegner aus dem Weg räumen konnte. Allerdings kassierte er direkt nach seinem Triumph einen RKO von Randy Orton.

Als The Viper von Rusevs Freund Aiden English attackiert wurde, mischte Booby Roode mit und schubste English in einen weiteren RKO. Anschließend überreichte er Orton seinen Titel und zeigte damit viel Respekt vor Wrestlemania.

Kevin Owens und Sami Zayn unterbrechen Smackdown

Vor dem Main Event kam das YEP-Movement auf die Bühne und antwortete auf die Worte von Bryan und McMahon. Nach einigen Drohungen und Trash Talk kam das andere Duo auf die Bühne und stimmte gemeinsam mit dem WWE-Universum und sangen gemeinsam: "Na Na Na Na, Goodbye!"

AJ Styles & Shinsuke Nakamura besiegen Shelton Benjamin & Chad Gable

Bei Wrestlemania Gegner, bei Smackdown Partner. Nach der Attacke von Benjamin und Gable vergangene Woche auf die beiden Superstars, taten sich Styles und Nakamura vor ihrem Titel-Kampf am Sonntag zusammen.

Champion Styles schickte eine deutliche Botschaft an Nakamura, indem er Gable per Phenomenal Forearm ausschaltete und den Sieg sicherte. Anschließend täuschte er seinen Finisher auch gegen Nakamura an, tätschelte aber nur den Kopf des Japaners.