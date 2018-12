Caroline Wozniacki feiert ihr Haute-Living-Cover

Caroline Wozniacki hat sich in den vergangenen Wochen auf zwei edlen Magazinen blicken lassen.

Caroline Wozniacki ist bekannt dafür, auch Interessen abseits des Tennisplatzes zu verfolgen. Sportlich sei hier mal die Teilnahme am New York Marathon erwähnt (mit der Superzeit von 3 Stunden 26 Minuten!), modisch ihre Auftritte in der Swimsuit Edition der Sports Illustrated.

Der Stern der Dänin als Cover-Girl scheint aktuell besonders hell: Die Vogue widmete Wozniacki und ihrem Verlobten David Lee in ihrer Januar-Ausgabe eine große Story, inklusive elegantem Foto-Shoot (oder wie Wozniacki über Lee twitterte: "Diesen Mann sollte ich mir bald sichern, jetzt wo er ein Vogue-Model ist").

Am vergangenen Freitag war Wozniacki zudem auf der "Launch Party" des Haute Living-Magazins in Miami unterwegs.

Während sich die Artikel selbst vor allem mit Mode, Charity und dem Jet-Set-Leben von Wozniacki und Lee auseinandersetzen (inklusive wirklich eleganter Fotos), gibt es tennismäßig nicht allzu viel Neues von der 28-Jährigen, die sich im Januar aufmachen wird, an die Stätte ihres größten Erfolgs zurückzukehren: In Melbourne holte sich die ehemalige Nummer 1 der Tenniswelt endlich ihren ersehnten Grand-Slam-Titel, dank eines umkämpften Finalsiegs über Simona Halep.

"Ich bin total aufgeregt, wieder nach Melbourne zu kommen", sagte Wozniacki immerhin. "Es war so großartig für mich, dort im letzten Jahr zu gewinnen, meinen ersten Grand-Slam-Titel zu holen. Es fühlt sich immer noch gut an und ich freue mich darauf, den Titel zu verteidigen."

Ihre Saison starten wird die Weltranglisten-Dritte indes bereits am 31. Dezember in Auckland - als Topgesetzte.