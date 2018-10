WTA-Turnier in Peking: Kerber im Achtelfinale, Osaka gnadenlos

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) hat beim WTA-Turnier in Peking das Achtelfinale erreicht. Gegen die Spanierin Carla Suarez Navarro gewann die Weltranglistendritte nach Problemen im ersten Satz mit 7:6 (7:4), 6:1.

Im zehnten Match gegen Navarro gelang der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin nach 1:21 Stunden Spielzeit der siebte Erfolg. In der Runde der letzten 16 trifft Kerber nun auf die Siegerin des Duells zwischen Timea Babos (Ungarn) und Zhang Shuai (China).

Naomi Osaka weiter in Top-Form

Bereits zuvor hatten Sloane Stephens, Dominika Cibulkova und Kiki Bertens ihr Zweitrundenspiel erfolgreich hinter sich gebracht, auch US-Open-Siegerin Naomi Osaka steht nach einem 6:1, 6:0 über Danielle Collins in der Runde der letzten 16.

Zuvor war am Dienstag Laura Siegemund (Metzingen) in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 30-Jährige verlor gegen die Estin Anett Kontaveit nach hartem Kampf mit 6:2, 3:6, 2:6. Am Montag war Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges (Bad Oldesloe) ins Achtelfinale eingezogen. Dort trifft sie auf Osaka. Die Darmstädterin Andrea Petkovic war zum Auftakt an Lesia Tsurenko aus der Ukraine gescheitert. Die Nummer 1 der Welt, Simona Halep, hatte ihr Erstrundenmatch wegen einer Rückenverletzung aufgeben müssen.

Das Einzel-Draw aus Peking