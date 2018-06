WTA: Lottner überrascht in 's-Hertogenbosch, Barthel scheitert in Nottingham

Antonia Lottner ist beim WTA-Turnier in 's-Hertogenbosch eine Überraschung gelungen. Die 21-Jährige aus Düsseldorf, als Qualifikantin ins Hauptfeld einzogen, gewann ihr Achtelfinale gegen die an Position zwei gesetzte Belgierin Elise Mertens 7:5, 6:3.

Dagegen kam für Mona Barthel (Neumünster) in Nottingham das Aus.

Lottner verwandelte nach 1:48 Stunden den Matchball. In der Runde der letzten Acht bekommt es die Nummer 148 der Welt mit der ungesetzten Victoria Kuzmova aus der Slowakei zu tun. Die deutsche Fed-Cup-Spielerin Lottner steht erstmals in diesem Jahr in einem Viertelfinale.

Barthel scheiterte in Nottingham an Vorjahressiegerin Donna Vekic. Die 27-Jährige unterlag der an Position sechs gesetzten Kroatin im Viertelfinale nach 77 Minuten 5:7, 1:6.

Die Weltranglisten-117. Barthel, beim Rasentunier in der Vorbereitung auf die All England Championships in Wimbledon einzige Deutsche, hatte im Achtelfinale die an zwei gesetzte Slowakin Magdalena Rybarikova besiegt.