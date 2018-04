Die ATP-Masters-Turniere live im TV und im Livestream

Die ATP-Masters-Turniere in Monte Carlo, Barcelona, Madrid und Rom stehen an. Verpasse keine Minute der ATP-Masters-1000-Serie mit unserem Zeitplan. Wann läuft welches Masters-Turnier im TV oder im Livestream - hier geht's zur Übersicht.

Der TV-Sender Sky fokussiert sich seit dem vergangenen Jahr noch mehr auf Tennis und übertragt seit 2017 alle 13 ATP-Masters-500-Turniere und die neun Masters-Events. Die Tennisfans können damit live und in HD Tennis der Spitzenklasse im TV und im Livestream verfolgen. Mit der Übertragung des Wimbledon-Turniers widmet sich Sky zusätzlich dem größten Tennisturnier der Welt.

Die drei restlichen Grand-Slam-Turniere (Australian Open, French Open und US Open), die auf Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD und Eurosport360HD gezeigt werden, sind ebenfalls über Sky empfangbar. Ausgewählte Turniere der WTA-Tour können über Sport1+ HD und Eurosport verfolgt werden. Tennis satt und alles rund um einen der beliebtesten Sportarten der Welt live und exklusiv im TV. Hier geht es zur Übersicht:

Monte-Carlo-Masters im TV und im Livestream

Beim Rolex Masters Monte Carlo trifft sich die Elite im Fürstentum und kämpft vor herrlicher Kulisse um die Krone in Monaco. Sky Sport 1 HD zeigt ab dem 16.04. bis zum Finalsonntag, den 22.04.2018 täglich ab 11:00 Uhr (MEZ) ausgewählte Spiele live im TV und im Livestream.

Sandplatz-König Rafael Nadal wird versuchen den dritten Titel in Folge in Monte Carlo zu gewinnen und sieht sich mit Dominic Thiem und einem wieder genesenen Novak Djokovic harten Prüfungen gegenüber.

Das Einzel-Tableau der Herren in Monte Carlo

ATP Barcelona im TV und im Livestream

In Barcelona finden jedes Jahr die Barcelona Open Banc Sabadell statt und locken Top-Spieler wie Nadal und Co. in die Metropole Kataloniens. Mit Sky Sport1 HD verpasst ihr keine Minute der Elite auf den Roten Asche in Barcelona. Ab dem 23.04.2018 bis zum 29.04.2018 zeigt Sky jeden Tag ausgewählte Matches live im TV und im Livestream.

Tennis: Madrid-Masters im TV und im Livestream

Die Mutua Madrid Open sorgen bei Tennisfans rund um den Globus für Glücksgefühle. Lokalmatador Nadal geht erneut in den Kampf um die Titelverteidigung und will einen weiteren Masters-Titel in Madrid gewinnen. Mit Sky Sport1 HD könnt ihr ab dem 06.05.2018 ausgewählte Spiele live im TV und im Livestream verfolgen. Das Finale am 13.05.2018 wird natürlich in voller Länge auf Sky Sport 1 HD zu sehen sein.

Rom-Masters im TV und im Livestream

Willkommen zu de Internazionali BNL d'Italia in Rom! Alexander Zverev wird versuchen seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen und wird als amtierender Titelträger gejagt. Ob dem Deutschen die Titelverteidigung gelingt, erfahrt ihr live im TV auf Sky Sport 1 HD und im Livestream. Ab dem 13.05.2018 geht es in das letzte Sandplatz-1000-Turnier des Jahres und endet mit dem Finalsonntag am 20.05.2018.