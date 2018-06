Nächstes Erstrunden-Aus für Carina Witthöft

Carina Witthöft ist nach ihrem Erstrunden-Aus bei den French Open erneut an der Auftakthürde gescheitert. Die 23-Jährige aus Hamburg unterlag Lokalmatadorin Bibiane Schoofs beim WTA-Turnier im niederländischen 's-Hertogenbosch am Montag nach 1:28 Stunden mit 4:6, 5:7.

In der ersten Runde von Paris hatte sich Witthöft zuletzt der französischen Wildcard-Starterin Fiona Ferro geschlagen geben müssen. In 's-Hertogenbosch erlitt sie beim zwölften Start bei Grand-Slam-, WTA- und Future-Turnieren in diesem Jahr bereits die zehnte Auftaktpleite.