WTA: Antonia Lottner auf Mallorca schon in Runde zwei

Antonia Lottner hat nach ihrer erfolgreichen Qualifikation auch in Runde eins des WTA-Turniers auf Mallorca überzeugt: Die Deutsche besiegte Aliaksandra Sasnovich mit 6:4 und 6:0.

Nicht einmal eine Stunde hat die Affäre auf Platz 1 in Santa Ponca gedauert - dann hatte Antonia Lottner ein 1:4 im ersten Satz in ein überzeugendes 6:4 und 6:0 verwandelt. Lottner spielt damit in Runde zwei entweder gegen Titelverteidigerin Anastasija Sevastova oder Svetlana Kutznesova aus Russland.

Lottner hatte sich über die Qualifikation in das Hauptfeld gekämpft, dabei auch Andrea Petkovic geschlagen. Neben Lottner stehen auf Mallorca mit Tatjana Maria und Carina Witthöft bereits zwei weitere deutsche Vertreterinnen in Runde zwei. Angelique Kerber steigt am Dienstagabend in das Turnier ein.

