WTA: Tatjana Maria meistert Auftakthürde auf Mallorca, Lottner im Haupfeld

Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat beim WTA-Turnier auf Mallorca ihre Negativserie von zuvor drei Auftakt-Niederlagen in Folge beendet und die zweite Runde erreicht. Gegen die an Nummer vier gesetzte Estin Anett Kontaveit gewann Maria mit 3:6, 6:4, 6:3.

Maria feierte damit ihren ersten Sieg seit dem Turnier in Bogota/Kolumbien Mitte April.

Auf Mallorca sind neben Maria noch drei weitere deutsche Spielerinnen im Hauptfeld dabei. Die ehemalige Weltranglisten-Erste Angelique Kerber (Kiel) hat in der ersten Runde ein Freilos, die Hamburgerin Carina Witthöft muss gegen die ehemalige French-Open-Siegerin Francesca Schiavone (Italien) antreten. Antonia Lottner (Düsseldorf) hat mit einem Erfolg über Ysaline Bonaventure in der Qualifikation den Einzug in das Hauptfeld geschafft.

Hier das Einzel-Tableau von Mallorca