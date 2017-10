Kerber verliert erneut gegen Puig

Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Tag 3 Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Finale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale

Angelique Kerber (29) hat die Neuauflage des Olympiafinals von Rio verloren und sich beim WTA-Turnier in Luxemburg bereits nach der ersten Runde verabschiedet.

Die ehemalige Weltranglistenerste aus Kiel unterlag Monica Puig aus Puerto Rico am späten Dienstagabend nach 1:28 Stunden 3:6, 4:6. Auch bei den Sommerspielen 2016 hatte sich Kerber überraschend geschlagen geben müssen.

Puig reichte je ein frühes Break in beiden Sätzen, um den Sieg perfekt zu machen. Die Deutsche hatte genügend Chancen, ihrer Gegnerin den Aufschlag abzunehmen - Angie konnte aber keinen ihrer acht Breakbälle nutzen.

Lisicki und Petkovic weiter

Während die topgesetzte Kerber ihre neunte Auftaktniederlage in dieser Saison kassierte, kämpften sich Andrea Petkovic (30) und Sabine Lisicki (28) ins Achtelfinale. Petkovic setzte sich gegen die Kroatin Petra Martic mit 6:1, 3:6, 7:6 (7:5) durch. Im dritten Satz hatte die Darmstädterin bereits mit 4:1 geführt, wehrte beim Stand von 5:6 drei Matchbälle ab und gewann schließlich nach 2:23 Stunden.

Lisicki (Berlin) besiegte die Rumänin Mihaela Buzarnescu 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). Für die frühere Wimbledonfinalistin, die aufgrund einer Beinverletzung die komplette Asien-Tour verpasst hatte, war es das erste Match seit ihrem Erstrunden-Aus bei den US Open in New York Ende August.

Lisicki trifft nun auf die britische Qualifikantin Naomi Broady, die Tatjana Maria (Bad Saulgau/Nr. 6) 6:2, 6:2 schlug. Petkovic bekommt es mit der an Position zwei gesetzten Niederländerin Kiki Bertens zu tun, gegen die sie erst Anfang Oktober in Peking in zwei Sätzen gewonnen hatte. Die beiden deutschen Fed-Cup-Spielerinnen waren mit Wildcards ins Hauptfeld des mit 250.000 Dollar dotierten Hallenturniers gerutscht.

Carina Witthöft (Hamburg) hatte sich bereits am Montag ins Achtelfinale gekämpft, dort trifft sie auf Jewgenija Rodina (Russland).