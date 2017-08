Ex-Nummer zwei erhält Quali-Wildcard

Western & Southern Open Women Single Live WTA Cincinnati: Viertelfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Tag 2 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Vera Zvonareva kehrt beim WTA-Premier-Turnier in New Haven zurück auf die Tour. Die ehemalige Weltranglisten-Zweite war im vergangenen Jahr Mutter geworden.

Die 32-jährige Russin hat eine Quali-Wildcard für die Hartplatzveranstaltung in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut erhalten. Im März war Zvonareva bereits beim ITF-Turnier in Istanbul im kleinen Rahmen zurückgekehrt. Gegen Anastasia Rodionova (Australien) feiert die ehemalige Wimbledon- und US-Open-Finalistin nun auch auf größerer Bühne ihren Einstand.

Zvonareva hatte sich zuletzt im April 2015 beim WTA-Turnier in Kattowitz aktiv auf der WTA-Tour gezeigt. Im ägyptischen Sharm-El-Sheikh gewann sie im vergangenen Monat ein Turnier auf ITF-Ebene. Ob die zwölffache WTA-Titelträgerin noch einmal an ihre früheren Erfolge anknüpfen kann, bleibt abzuwarten.