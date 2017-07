Görges weiter im Titelrennen

Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 12:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2

Julia Görges zieht beim WTA-International-Turnier in Bukarest ins Viertelfinale ein.

Julia Görges steht beim WTA-International-Turnier in Bukarest im Viertelfinale. Die 28-Jährige schlug die Weißrussin Aliaksandra Sasnovich mit 7:6 (7:4), 6:3. In der Runde der letzten Acht trifft Görges entweder auf Ekaterina Alexandrova (Russland/Nr. 9) oder die rumänische Qualifikantin Alexandra Dulgheru. Görges, Nummer drei der Setzliste, hatte zum Auftakt in drei Sätzen gegen Alexa Glatch aus den USA gewonnen. Tatjana Maria trifft in ihrem Achtelfinale am Donnerstag auf Nadia Podoroska (Argentinien).

In Gstaad (Schweiz) gewann Tamara Korpatsch ihr Achtelfinale trotz Satzrückstand gegen Maria Sakkari (Griechenland) und erreichte ihr erstes WTA-Viertelfinale in diesem Jahr. Die 22 Jahre alte Korpatsch drehte beim 5:7, 6:3, 6:0 zum Schluss mächtig auf und trifft nun auf die Spanierin Sara Sorribes Tormo.