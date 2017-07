Görges verpasst dritten WTA-Titel

Bucharest Open Women Single So Live WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So Live ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 19:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 Stanford Bank of the West Classic: Viertelfinals Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 Stanford Bank of the West Classic: Halbfinals

Julia Görges unterliegt im Finale des WTA-International-Turniers in Bukarest der Lokalmatadorin Irina-Camelia Begu.

Fed-Cup-Spielerin Julia Görges hat ihren ersten Titel auf der WTA-Tour seit über sechs Jahren verpasst. Im Finale des mit 250.000 Euro dotierten Sandplatz-Turniers in Bukarest verlor die 28-Jährige aus Bad Oldesloe gegen die rumänische Lokalmatadorin Irina-Camelia Begu mit 3:6, 5:7. Ihren letzten von bislang zwei Titeln hatte Görges im April 2011 in Stuttgart geholt. Für die Weltranglisten-45., die zum achten Mal in ihrer Karriere in einem Finale der WTA-Tour stand, war es bereits die zweite Endspielniederlage in diesem Jahr. Am 25. Juni hatte sie auf Mallorca gegen die Lettin Anastasija Sevastova verloren.