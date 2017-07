Görges im Halbfinale - Quartett ausgeschieden

Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr Live ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Julia Görges (Bad Oldesloe) hat beim WTA-Turnier in Bukarest als einzige Deutsche das Halbfinale erreicht. In der rumänischen Hauptstadt bezwang die an Nummer drei gesetzte Görges die Lokalmatadorin Alexandra Dulgheru 7:5, 7:5. In der Vorschlussrunde trifft sie nun auf Ana Bogdan (Rumänien).

Durch ihren Halbfinal-Einzug rettete Görges einen bis dahin schwarzen Freitag der deutschen Tennis-Damen. In Bukarest war Tatjana Maria (Bad Saulgau) zuvor in der Runde der letzten Acht ausgeschieden. Die 29-Jährige unterlag der an Position zwei gesetzten Spanierin Carla Suarez Navarro 0:6, 3:6.

Wenig später scheiterte Carina Witthöft (Hamburg/Nr. 6) beim Turnier in Gstaad/Schweiz im Viertelfinale gegen Anett Kontaveit (Estland/Nr. 3) 2:6, 4:6, nachdem Tamara Korpatsch (Hamburg) das erste WTA-Halbfinale ihrer Karriere verpasst hatte.

Die 22-Jährige verlor gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo in der Runde der letzten Acht mit 2:6, 3:6. Wenig später hatte die Düsseldorferin Antonia Lottner in ihrem Viertelfinale gegen Tereza Martincova aus Tschechien mit 6:3, 1:6, 5:7 das Nachsehen.