Finale für Jule!

Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa Live ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa Live ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 13:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 12:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 Stanford Bank of the West Classic -

Tag 4 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 19:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 Stanford Bank of the West Classic: Viertelfinals

Julia Görges hat das Finale des WTA-Turniers in Bukarest erreicht. Görges siegte gegen Lokalmatadorin Ana Bogdan in drei Sätzen und spielt am Sonntag um ihren dritten WTA-Titel.

Görges gewann mit 3:6, 6:2, 6:4 und trifft am Sonntag auf Irina-Camelia Begu, die zuvor mit 7:5, 7:5 gegen Carla Suarez Navarro gewonnen hatte.

Für Görges geht es um den dritten Einzeltitel auf WTA-Ebene und den ersten seit mehr als sechs Jahren. Bislang hatte sie 2010 in Bad Gastein gesiegt und im Jahr darauf mit ihrem Triumph beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Vor einem Monat hatte Görges das Endspiel des Rasenturniers auf Mallorca erreicht.