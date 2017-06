Traumwoche für Kvitova

Erlebe

deinen Sport

live Mallorca Open Women Single So Live WTA Mallorca: Görges -

Sevastova (Finale) AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale

Petra Kvitova gewinnt bei ihrem zweiten Turnier nach ihrem Comeback nach einer Messerattacke den Titel beim Rasenturnier in Birmingham.

Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova hat ihren ersten Titel seit der Messerattacke im vergangenen Dezember gewonnen. Die 27 Jahre alte Tschechin besiegte im Finale des Rasenturniers in Birmingham die Australierin Ashleigh Barty mit 4:6, 6:3, 6:2. Nach 1:49 Stunden verwandelte sie ihren ersten Matchball und feierte den 20. Turniersieg ihrer Karriere. Barty stand im dritten Satz bei 40:0 und eigenem Aufschlag kurz vor dem 3:2 und gewann dann nur noch einen Punkt.

Bei einem Überfall in ihrem Appartement war Kvitova damals an der linken Schlaghand verletzt worden. "Der Hand geht es gut. Das ist die beste Nachricht. Ich habe keine Schmerzen", sagte Kvitova, die bei den French Open in Paris ihr Comeback gegeben hatte. Birmingham war erst das zweite Turnier für die zweimalige Wimbledonsiegerin.