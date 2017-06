"Hand wird nie wieder perfekt sein"

Erlebe

deinen Sport

live Mallorca Open Women Single Do Live WTA Mallorca: Tag 4 AEGON Classic Women Single Do Live WTA Birmingham: Tag 4 AEGON Classic Women Single Fr 12:30 WTA Birmingham: Viertelfinals Mallorca Open Women Single Fr 12:30 WTA Mallorca: Viertelfinals AEGON Classic Women Single Sa 12:30 WTA Birmingham: Halbfinals Mallorca Open Women Single Sa 15:00 WTA Mallorca: Halbfinals AEGON International Women Single So 12:00 WTA Eastbourne: Tag 1 AEGON Classic Women Single So 14:30 WTA Birmingham: Finale Mallorca Open Women Single So 17:00 WTA Mallorca: Finale AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale

Rasenliebhaberin Petra Kvitova ist zurück in ihrem Element. Die zweifache Wimbledon-Siegerin spricht über ihre neu entfachte Liebe zum Tennis und ein Gefühl, dass nie wieder so sein wird wie zuvor.



Drei von vier Matches hat Petra Kvitova seit ihrem Comeback gewonnen. Der Start in die Rasensaison ist geglückt. Beim WTA-Premier-Turnier in Birmingham steht die Tschechin nach souveränen Siegen gegen Tereza Smitkova und Naomi Broady bereits im Viertelfinale.

Vor einem halben Jahr schien dieses Szenario undenkbar. Ein Einbrecher hatte Kvitova an der linken Schlaghand so schwer mit einem Messer verletzt, dass die 27-Jährige im Dezember dreieinhalb Stunden operiert werden musste. Mit gravierenden Folgen: Ein Finger ist weiterhin nahezu taub. "Meine Hand ist nicht bei 100 Prozent und wird es wohl nie mehr sein", so Kvitova in Birmingham.

"Alles Schlechte hat auch immer etwas Gutes"

Ihre Technik habe sie zwar nicht ändern müssen, dennoch könne es noch zwei Jahre dauern, bis alles wieder halbwegs okay ist. Kein Grund, Trübsal zu blasen. Die Liebe zu ihrem Sport sei in der schweren Zeit sogar noch stärker geworden. "Alles Schlechte hat auch immer etwas Gutes. Ich liebe Tennis jetzt vielleicht noch mehr als je zuvor", betont Kvitova und erklärt ihre neue Dankbarkeit:

"Es hat Momente gegeben, als keiner wusste, ob ich je wieder spielen werde. Deshalb genieße ich es jetzt umso mehr. Selbst wenn ich verliere, kann ich lächeln. Das war vorher nicht so."