Bravo, Mona! Königin von Prag

Samstag, 06.05.2017

Zuvor hatte Barthel in Bastad/Schweden (2014), beim Hallenturnier in Paris (2013) und in Hobart/Tasmanien (2012) Erfolge gefeiert. Für den Sieg in Prag kassierte die Weltranglisten-82. 43.000 Euro und 280 Punkte, die sie im Ranking am Montag unter die Top 60 klettern lassen.

Drei Wochen vor Beginn der French Open in Paris (ab 28. Mai) präsentierte sich Barthel trotz Schwächen beim eigenen Aufschlag in hervorragender Sandplatzform. Sie hatte sich durch die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft und dort im Halbfinale die an Position drei gesetzte Lokalmatadorin Barbora Strycova bezwungen.

Starkes Comeback

Gegen Kristyna Pliskova, Zwillingsschwester der US-Open-Finalistin Karolina Pliskova, sah es jedoch lange nicht nach der Fortsetzung der Siegesserie aus. Fünf Doppelfehler unterliefen Barthel in Satz eins, drei Aufschlagverluste kosteten sie den ersten Durchgang. Doch Barthel steigerte sich und sicherte sich den umkämpften zweiten Satz. Die Entscheidung fiel, als der 1,85 m großen Fed-Cup-Spielerin in Satz drei das Break zum 4:2 gelang.

Im vergangenen Jahr war Barthel monatelang von einer rätselhaften Viruserkrankung beeinträchtigt worden, die sie zeitweise sogar ans Bett fesselte. In dieser Saison geht es für den Schützling von Ex-Profi Christopher Kas aufwärts. Bei den Australian Open hatte sie erst im Achtelfinale gegen die spätere Finalistin Venus Williams (USA) verloren.

Das WTA-Turnier in Prag im Überblick