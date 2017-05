Barthel steht im Halbfinale von Prag

Donnerstag, 04.05.2017

Mona Barthel setzt ihren Erfolgslauf in Prag fort

Die Weltranglisten-82. hatte zuletzt im neuseeländischen Auckland in der Runde der letzten Vier gestanden.

Barthel, letzte Deutsche in Prag, bekommt es nun mit einer Tschechin zu tun. Die nächste Gegnerin wird in der Partie zwischen Barbora Strycova (Nr. 3) und Katerina Siniakova (Nr. 8) ermittelt. In Prag waren zuvor Annika Beck (Bonn), Julia Görges (Bad Oldesloe) und Carina Witthöft (Hamburg) ausgeschieden.

Das WTA-Turnier in Prag im Überblick