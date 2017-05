Akku leer - Mona Barthel in Rom raus

Donnerstag, 18.05.2017

Mona Barthel ist als letzte deutsche Teilnehmerin in Rom ausgeschieden. Die 26-Jährige verlor im Achtelfinale am Donnerstagabend gegen Elina Svitolina mit 6:3, 0:6, 0:6. Bathel zollte hier auch ihrem starken Lauf der letzten Wochen Tribut: Sie gewann das Turnier von Prag aus der Qualifikation heraus und spielte sich auch in Rom erst durch das Vorturnier - insgesamt spielte Barthel seit Anfang Mai gegen Svitolina ihr 13. Match, 12 davon gewann sie.

Trainer Christopher Kas gab ihr via Twitter ein Kompliment: "Große Serie", twitterte er, gefolgt von applaudierenden Händen. Und einer Batterie mit Aufladekabel, seine Worte für: "Akku leer".

Barthel ist mit ihren Ergebnissen nach langer Krankheit einer der Aufsteigerinnen der Saison: Im Januar auf Rang 157 platziert, steht sie im inoffiziellen WTA-Live-Ranking aktuell auf Platz 47!

Mona Barthel im Steckbrief