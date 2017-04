Nach Comeback: Sharapova setzt Siegeszug fort

Donnerstag, 27.04.2017

Die 30-jährige Russin bezwang ihre Landsfrau Jekaterina Makarova mit 7:5, 6:1. Nach 79 Minuten verwandelte Sharapova ihren ersten Matchball mit dem neunten Ass und setzte das erfolgreiche Comeback nach ihrer 15-monatigen Sanktion wegen Meldoniummissbrauchs fort.

In der Partie um den Sprung ins Halbfinale trifft die ehemalige Nummer eins Sharapova am Freitag auf Anett Kontaveit (Estland), die bereits am Mittwochabend French-Open-Siegerin Garbine Muguruza aus Spanien (2:6, 7:6, 6:1) ausgeschaltet hatte.

Sharapovas Sperre war erst am Dienstagnacht abgelaufen. Bis dahin hatte der Superstar die Anlage nicht betreten dürfen. In ihrem ersten Match nach 456 Tagen hatte die fünfmalige Major-Gewinnerin am Mittwoch die Italienerin Roberta Vinci bezwungen (7:5, 6:3) bezwungen. Sharapova, die dank einer nicht ganz unumstrittenen Wildcard im Hauptfeld starten durfte, hat das Sandplatzevent bereits dreimal gewonnen (2012-2014).

Höfliche Begrüßung für Sharapova

Im von intensiven Grundlinienduellen geprägten Match gegen Linkshänderin Makarova nutzte Sharapova gleich ihren zweiten Breakball zum Satzgewinn. Zuvor hatten beide ihre Aufschlagspiele relativ sicher durchgebracht. Wie am Vortag wirkte Sharapova, die von den rund 4500 Zuschauern in der Arena erneut höflich, aber keineswegs stürmisch begrüßt wurde, hochkonzentriert.

Immer wieder zeigte sie die Faust und blickte kämpferisch in ihre Box, in der unter anderem Coach Sven Groeneveld saß. Sharapova nahm ihrer Fed-Cup-Kollegin Makarova im zweiten Durchgang gleich zweimal in Folge den Aufschlag zur eigenen 5:1-Führung ab. Wenig später machte sie den Erfolg perfekt.

