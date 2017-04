Petkovic in Charleston ausgeschieden

Mittwoch, 05.04.2017

Andrea Petkovic kann ihren Negativlauf auch in Charleston nicht stoppen

Sevastova, die Nummer 26 der Welt, verwandelte nach 1:23 Stunden ihren zweiten Matchball zum Break und damit auch zum Sieg im ersten Duell mit Petkovic, die das Turnier 2014 gewonnen hatte.

Petkovic setzte mit dem frühen Aus ihre Negativserie fort. Noch in keinem ihrer nunmehr sieben Turniere 2017 hat "Petko" im Hauptfeld zwei Spiele nacheinander gewinnen können. In der Weltrangliste ist sie inzwischen auf Platz 75 abgerutscht. Zum Auftakt der mit 776.000 Dollar dotierten Sandplatz-Veranstaltung in Charleston hatte sie gegen die Spanierin Lara Arruabarrena gewonnen.

