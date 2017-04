Barthel zieht in die zweite Runde ein

Dienstag, 04.04.2017

Mona Barthel ist beim WTA-Premier-Turnier in Charleston Andrea Petkovic und Laura Siegemund in die zweite Runde gefolgt. Die 26-Jährige besiegte die US-Amerikanerin Jennifer Brady mit 7:5, 6:4. Nächste Gegnerin ist entweder Mirjana Lucic-Baroni oder Aleksandra Krunic. Barthel, derzeit die Nummer 88 im WTA-Ranking, ist in dieser Saison bislang die zweiterfolgreichste deutsche Spielerin hinter Angelique Kerber.

