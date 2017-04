Kerber stürmt ins Viertelfinale

Freitag, 07.04.2017

Keine Probleme für Angelique Kerber bei ihrem zweiten Auftritt im mexikanischen Monterrey: Die Weltranglisten-Erste machte mit Mandy Minella aus Luxemburg in nur 58 Minuten mit 6:1 und 6:3 kurzen Prozess und trifft nun im Viertelfinale auf die Britin Heather Watson, die sich gegen Ekaterina Makarowa durchgesetzt hatte.

Im Gegensatz zu ihrem ersten Auftritt gegen Francesca Schiavone ließ Kerber diesmal keine Zweifel darüber aufkommen, wer am Ende den Platz als Siegerin verlassen würde. Die 21-jährige Minella, in der Weltrangliste an Position 68 notiert, hat grundsätzlich zwar einige spielerische Waffen, mit denen sie Kerber wehtun könnte. In der zweiten Partie der Night Session am Donnerstag (Ortszeit) in Monterrey kamen diese aber nicht zur Geltung.

Gegen Watson hat Angelique Kerber eine bis dato makellose Bilanz, sie führt im direkten Vergleich mit 2:0-Siegen. Beide Partien, 2014 in Wimbledon und 2015 in Miami, gingen allerdings über drei Sätze.

Das WTA-Turnier in Monterrey im Überblick