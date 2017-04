Siegemund - Matchball-Abwehr-Wahnsinn!

Donnerstag, 06.04.2017

"Ich habe das Match quasi gewonnen - und doch verloren." - "Sie hatte tolle Momente in diesem Match. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich kann nicht zurückschauen und sagen, wow, das war ein Fehler. Bei den wichtigen Punkten, bei Matchball, habe ich großartige Punkte gespielt." Zitate: Venus Williams nach ihrem Match gegen Laura Siegemund.

Wenn solche Sätze von der Unterlegenen kommen, hat die Siegerin wohl erst recht vieles richtig gemacht. Und das hat Laura Siegemund absolut! Das Match gegen Williams in Zahlen: 6:4, 6:7 (3), 7:5, Matchball Siegemund in Satz zwei, zwei Matchbälle Williams in Satz drei, insgesamt 18 Breaks, 52 Winner bei Siegemund und 121 gewonnene Punkte auf beiden Seiten.

Der Ballwechsel des Tages: Siegemunds Defensivkünste bei Matchball Williams, wo sie mehrfach richtig antizipierte und sichere Punktgewinne der US-Amerikanerin verhinderte - stark!

Den offiziellen "Shot of the day" der WTA machte Siegemund kurz später, bevor sie das Match nachhause holte!

Was Siegemund selbst nach ihrem verrückten Match zu sagen hatte, hört ihr hier.

