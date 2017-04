17-jährige Vondrousova schafft erstes Endspiel

Samstag, 15.04.2017

Marketa Vondrousova kann in Biel einen ersten Karriere-Meilenstein setzen

Bei der Premieren-Auflage des WTA-Turniers in Biel kommt es im Finale zu einem Treffen von zwei Außenseiterinnen: Anett Kontaveit aus Estland besiegte im ersten Halbfinale die Weißrussin Aliksandra Sasnovich mit 6:4, 4:6 und 7:5. Die erst 17-jährige Marketa Vondrousova setzte sich im rein tschechischen Duell gegen die erfahrenere Barbora Strycova mit 7:6 (3) und 6:2 durch.

Vondrousova war über die Qualifikation in den Hauptbewerb gelangt, mit dem Einzug ins Endspiel sind ihr bereits 180 Punkte für die WTA-Weltrangliste sicher. In der zweiten Runde hatte die Tschechin eine nicht ganz fitte Annika Beck besiegt, danach ihre Landsfrau Kristyna Pliskova. Kommende Woche wird Vondrousova erstmals mit dem tschechischen Fed-Cup-Team unterwegs sein, es geht in die USA.

Hier die Ergebnisse aus Biel: Einzel, Doppel, Einzel-Qualifikation

Hier der Spielplan.

Die aktuelle WTA-Weltrangliste