Tennis: Görges gibt in Biel auf

Freitag, 14.04.2017

Die Tschechin hatte in der Runde zuvor bereits Carina Witthöft (Hamburg) aus dem Turnier geworfen.

Görges und Witthöft gehören zum Aufgebot des Deutschen Tennis Bundes (DTB), das in der kommenden Woche (22./23. April) in Stuttgart gegen die Ukraine um den Klassenerhalt in der Fed-Cup-Weltgruppe spielt.

Bundestrainerin Barbara Rittner setzt desweiteren auf die Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel) und Laura Siegemund (Metzingen), die in Biel ihr Auftaktmatch verloren hatte.

