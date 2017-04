Freitag, 14.04.2017

Das Vertrauen der australischen Tennis-Verantwortlichen ist beinahe unbegrenzt. Und warum nicht? Die 16-Jährige, die Anfang des Jahres als erste in diesem Jahrtausend geborenen Spielerin an einem Grand-Slam-Turnier teilgenommen hatte (und dabei Mona Barthel in der ersten Runde unterlegen war), zeigte zuletzt bei einigen 25.000er-Turnieren in ihrer Heimat groß auf. Und wird als vollwertiges Mitglied mit dem australischen Fed-Cup-Team in der kommenden Woche nach Serbien reisen.

Sehr zur Freude einer Teamkollegin, die ihr Debüt in der Nationalmannschaft ebenfalls im Alter von 16 Jahren gegeben hatte - und die in diesem Jahr stark zurückgekommen ist: Ashleigh Barty. Wie für Aiava war übrigens auch für Barty in Melbourne bei Mona Barthel Endstation. Die mittlerweile 21-Jährige zeigt sich von der Nominierung des Teenagers durch Teamchefin Alicia Molik jedenfalls begeistert.

Fantastische Ergänzung

"Das ist für die kommenden Jahren wirklich aufregend für uns", sagte Barty vor der Abreise nach Serbien. "Destanee ist eine fantastische Ergänzung für unser Team. Sie hat das bestimmte Etwas und davon haben wir im australischen Sommer einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Ich würde im Fed Cup nicht gegen sie spielen wollen. Sie liebt es, für ihr Land zu spielen."

