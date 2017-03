"Kiki" weiter gut in Form

Samstag, 04.03.2017

Es läuft im Jahr 2017 für Kristina Mladenovic. Die 23-Jährige steht bereits im zweiten Finale der Saison - diesmal in Acapulco. Sie schlug im Halbfinale die US-Amerikanerin Christina McHale mit 7:5, 4:6, 6:2 und greift nach ihrem zweiten Titel dieses Jahres und überhaupt. Vor einem Monat hatte Mladenovic bereits in St. Petersburg gesiegt und steht somit bei 12 Siegen in den vergangenen 14 Spielen.

Die Französin trifft im Finale auf die Ukrainierin Lesia Tsurenko. Die 27-Jährige musste im Halbfinale nur Kurzarbeit verrichten - Gegnerin Mirjana Lucic-Baroni, an Nummer eins gesetzt, musste hier beim Stand von 0:5 wegen Krankheit aufgeben.

Die Weltrangliste der Damen

Erlebe Tennis live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat