„Rafa“ lässt Cilic keine Chance

Samstag, 04.03.2017

Rafael Nadal ließ im Halbfinale des ATP-500er-Turniers von Acapulco nichts anbrennen. Der 30-jährige Australian-Open-Finalist schlug den US-Open-Sieger 2014, Marin Cilic, glatt mit 6:1, 6:2. "Ich habe heute aggressiver gespielt als am Tag zuvor, das war der Schlüssel", sagte Nadal im Anschluss. Er setzte so seine beeindruckende Serie in Acapulco fort: Nadal hat hier alle seine 14 Matches gewonnen - alle jeweils in zwei Durchgängen. Nach 2005 und 2013 greift er somit zum dritten Titel.

Im Finale trifft der spanische Matador überraschend auf Sam Querrey. Der US-Amerikaner, aktuelle Nummer 40 der Welt, bezwang im zweiten Halbfinale Nick Kyrgios mit 3:6, 6:1, 7:5 und stellt somit den ersten Mann aus den USA, der in Acapulco das Finale erreicht.

Das Finale findet am Samstag ab 21 Uhr Ortszeit statt, also nicht vor 4 Uhr MEZ in der Nacht auf Sonntag.

