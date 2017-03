"Genie" und "Delpo" beim Beach-Tennis

Donnerstag, 02.03.2017

Juan Martin del Potro und Eugenie Bouchard hatten Spaß beim Beach-Tennis in Acapulco

Zuallererst ging es für Juan Martin del Potro und Eugenie Bouchard hoch hinaus - wohlgemerkt mit dem Helikopter. Was das Turniertennis in der mexikanischen Metropole anlangte, waren beide von den Ergebnissen her recht erfolglos geblieben. Während sich der Argentinier im Achtelfinale knapp Novak Djokovic geschlagen geben musste, fing sich die Kanadierin zum Auftakt eine unschöne Zweisatzniederlage gegen die kroatisch-australische Comebackerin Alja Tomljanovic ein.

"Loco" gingen weder del Potro noch Bouchard am Strand von Acapulco. Spaß machte es den beiden aber durchaus, sich ein paar Filzkugeln zuzuspielen. Bleibt für die beiden nur zu hoffen, dass die aufwändige "Trainingseinheit" eine perfekte Vorbereitung für die kommenden Hartplatz-Events in Indian Wells und Miami war.

