Petrova ist nun endgültig zurückgetreten

Sonntag, 08.01.2017

Was sich in den letzten Jahren bereits abgezeichnet hat, ist nun gewiss. Nadia Petrova hat ihre Profikarriere offiziell beendet. Zuletzt bestritt die 34-jährige Russin 2014 in Charleston ein Match auf der WTA-Tour, welches sie gegen Marina Erakovic aus Neuseeland verloren hatte. Zahlreiche Verletzungen - unter anderem an der Hüfte -, verhinderten seitdem, dass Petrova wieder zu ihrer körperlichen Bestform zurückfinden konnte. Im Februar 2016 hatte sie ihren Fans noch versprochen, alles zu versuchen, um ihren Traum vom Comeback wahr zu machen - dieser Wunsch bleibt unerfüllt.

Ihre Karrierebilanz kann sich sehen lassen: Petrova stand 2003 und 2005 im Halbfinale der French Open, bei den drei anderen Grand-Slam-Turnieren erreichte sie je zweimal das Viertelfinale. Neben 13 Einzeltiteln gewann Petrova auch 24 Turniere im Doppel (darunter zweimal die WTA Finals) - in beiden Disziplinen kletterte sie bis auf Rang drei der Weltrangliste.

