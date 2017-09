Davis Cup Men National_team Live Belgien -

Gerald Melzer hat die Vorlage von Dominic Thiem genutzt und im Davis-Cup-Spiel gegen Rumänien auf 4:1 gestellt.

Melzer besiegte im bedeutungslosen Schlusseinzel Bogdan Borza mit 6:1, 7:5. Zuvor hatte Dominic Thiem mit einem Kampfsieg über Nicolae Frunza für die Entscheidung gesiegt und Österreich somit den Klassenerhalt in der Europa-Afrika-Zone 1 gesichert. Am Freitag bereits hatten Thiem und Melzer ihre Einzelmatches gewonnen, durch die Doppelniederlage von Philipp Oswald und Thiem am Samstag wurde die Entscheidung jedoch auf Sonntag vertagt.