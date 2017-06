Genf neuer Austragungsort für die Finals?

Erlebe

Der Internationale Tennisverband (ITF) hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass Genf als bevorzugter Austragungsort für die neuen "World Cup of Tennis Finals" vorgeschlagen wird. Die endgültige Entscheidung soll im August fallen.

In der rund 18.000 Zuschauer fassenden Palexpo-Arena sollen ab November 2018 drei Jahre in Folge die Endspiele des Davis Cups und des Fed Cups ausgetragen werden. Genf hat sich in einem Ausschlussverfahren gegen insgesamt 20 andere Städte, darunter Kopenhagen (Dänemark), Miami (USA), Istanbul (Türkei), Turin (Italien) und Wuhan (China) durchgesetzt.

Das traditionelle Heim-Auswärts-Format, bei dem ein Gastgeber jeweils den Gegner empfängt, wird in allen vorherigen Runden beibehalten. Ein Finale auf neutralem Boden wäre ein Novum.

Im August entscheiden die ITF-Mitgliedern darüber, ob in der Palexpo-Halle künftig jährlich Spitzentennis zu sehen sein wird. Dann wird der Vorschlag, die Davis-Cup- und Fed-Cup-Finalspiele an neutraler Stätte in einem noch zu definierenden Format auszutragen, den Weltverband-Mitgliedern bei der Generalversammlung in Ho Chi Minh präsentiert.