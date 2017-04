Kyrgios versucht sich als Autoverkäufer

Donnerstag, 06.04.2017

Ein kleiner Vorgeschmack...

"Wie sind meine Chancen? Ich suche ein Auto für 6000 Dollar. Sag' Bescheid, und wir klären das."

Kyrgios: "Ich schicke dir den Tank-Deckel."

"Da braucht wohl jemand Geld für die Reisen während der Sandplatzsaison."

Kyrgios: "Das Halbfinale in Miami brachte 280.000 US-Dollar - eher nicht, Kumpel."

"Konzentriere dich ausschließlich auf Tennis."

Kyrgios: "Danke Papa."

So können Kommentare aussehen, wenn ein Tennisstar seinen 2015er BMW F80 M3 via Facebook unters Volk bringen will. Nick Kyrgios sucht seit Mittwoch einen Abnehmer für ein ganz besonderes Schmuckstück. Sein Verkaufstalent stellte er mit dieser Annonce unter Beweis:

"Normalerweise veröffentliche ich solche Dinge nicht in den sozialen Netzwerken. Beim ersten Auto, das ich je gekauft habe, mache ich aber eine Ausnahme. Der Wagen ist sorgfältig gepflegt, regelmäßig gewartet, hat nur 16.000 Kilometer runter, beinahe neue Reifen und feinste Knochenlederbezüge. Wer ernsthaftes Interesse hat, schickt mir eine Email, um einen Besichtigungstermin auszumachen."

Leidet die Konzentration aufs Wesentliche?

Mehr als 3000 Kommentare sind mittlerweile unter der Anzeige eingegangen. Auf einige Anfragen (siehe oben) antwortete der 21-Jährige in typischer Kyrgios-Manier. Ob er sich schon für einen potenziellen Käufer entschieden hat?

Fraglich dürfte auch sein, was Australiens Davis-Cup-Kapitän Llyeton Hewitt von den Aktivitäten seiner Nummer eins hält. Hoffnungsträger Kyrgios soll die "Aussies" ins Davis-Cup-Halbfinale führen. Der Weltranglisten-16. trifft am Freitag in Brisbane auf John Isner.

