US Open: Tseng fehlen zwei Siege zur Tennis-Geschichte

Vier junge Damen und Herren sind in den Tableaus der JuniorInnen bei den US Open 2018 noch vertreten. Während die Nummer eins der Jungen Geschichte schreiben kann, ist das topgesetzte Mädchen schon ausgeschieden.

Zwei Siege fehlen Chun Hsin Tseng noch zum Eintrag in die Geschichtsbücher des Junioren-Tennissports: Dann nämlich könnte der Taiwaner nach den French Open und Wimbledon mit den US Open das dritte Grand-Slam-Turnier der nachrückenden Generation en suite gewonnen haben. Ein möglicher Erfolg, der in der Tradition von Stefan Edberg stünde der große Schwede hatte 1983 die die Turniere in Paris, London und New York City ebenfalls gewonnen. Allerdings dann auch noch die damals noch am Jahresende ausgetragenen Australian Open.

Im Weg steht Tseng dabei ein junger Mann aus Brasilien, den die europäischen Tennisfans in diesem Sommer schon bei den Generali Open in Kitzbühel kurz in der Qualifikation zu Gesicht bekamen: Thiago Seyboth Wild. Im Doppel waren Tseng und Seyboth Wild noch gemeinsam an den Start gegangen, an Position eins gesetzt zumal, allerdings ohne Erfolg: Das Aus kam schon in Runde eins.

Bei den Damen ist die Turnierfavoritin und French-Open-Siegerin hingegen schon ausgeschieden: Cori Gauff, erst 14 Jahre alt, unterlag im Viertelfinale der Ukrainerin Dasha Lopatetskaya. Als erste Anwärterin auf den Titel darf nun die Chinesin Xiyu Wang gelten, in New York an Position drei gesetzt.

