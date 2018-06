Matchtipp of the Day: Roger Federer als Favorit gegen Guido Pella – presented by LeoVegas Sport

Beim Auftakt gewackelt, aber in den kritischen Momenten hellwach gewesen: Roger Federer will nach seinem Zittersieg zum Auftakt am Weissenhof ins Halbfinale.

Es war irgendwie "typisch Sport". Chancen nicht genutzt - und direkt die Quittung bekommen, die ihn fast noch teurer zu stehen gekommen wäre. Roger Federer startete gegen Mischa Zverev stark, hatte vier Mal Pech beim Breakball, und bekam nach zwei unaufmerksamen Minuten selbst das Break eingeschenkt. Plötzlich lag der große Favorit mit einem Satz zurück und durfte zu Beginn von Durchgang zwei noch einen Breakball abwehren. "Ich musste aufpassen, nicht in noch größere Probleme zu geraten. Aber ich habe mich rausgekämpft, daher bin ich sehr glücklich", sagte Federer im Anschluss.

Training am spielfreien Donnerstag

Ab Mitte des zweiten Durchgangs lief es dann, "ich bin immer besser ins Spiel gekommen, mir sind je zwei Breaks im zweiten und dritten Satz gelungen. Das ist für ein erstes Spiel gegen einen guten Rasenspieler eine gute Bilanz. Darauf kann man aufbauen."

Der Gegner zum möglichen weiteren Aufbau heißt Guido Pella und kommt aus Argentinien, er gewann gegen den Inder Prajnesh Gunneswaran und holte sich somit sein zweites Match-up gegen den Maestro. Vor fast genau zwei Jahren, in Runde eins in Wimbledon, waren die beiden schon mal aufeinandergetroffen; Federer, der danach die lange Pause fürs Knie einlegte, quälte sich zu einem Drei-Satz-Sieg, zweimal ging's dabei in den Tiebreak.

In Stuttgart will Federer nun drauflegen. Er wollte den Donnerstag zum Training nutzen, "um meinen Rhythmus zu finden", erzählte er. "Es ist ja kein Comeback, ich muss nur wieder reinfinden."

Federer: Der Mann, den es zu schlagen gilt

Favorit ist er natürlich: LeoVegas Sport, einer der führenden Sportwettenanbieter, listet Federer mit Quote 1,08, Pella steht bei 8,5.

Was traut ihr Federer zu - und was dem Außenseiter? Gebt einfach bei LeoVegas Sportwetten euren Tipp ab!

Neben den Quoten bietet LeoVegas noch ein tolles Gewinnspiel für die US Open 2018 an! Macht mit, registriert euch und schnappt euch ein Rund-um-Paket für das Turnier in Flushing Meadows - einfach registrieren.