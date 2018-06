ATP Stuttgart: Roger Federer nach Satzverlust gegen Mischa Zverev im Viertelfinale

Roger Federer hat beim ATP-Rasenturnier in Stuttgart das Viertelfinale erreicht. Nach einer dreimonatigen Wettkampfpause besiegte der Schweizer Mischa Zverev nach verlorenem ersten Satz mit 3:6, 6:4, 6:2.



Federer trifft im Viertelfinale auf Qualifikant Prajnesh Gunneswaran aus Indien oder den Argentinier Guido Pella. Für den älteren Bruder von Alexander Zverev war es im sechsten Duell mit Federer die sechste Niederlage.

"Drei Monate ist eine lange Zeit", sagte Federer nach der Partie. "Ich musste mich gedulden und aufpassen, nicht in noch größtere Probleme zu geraten. Aber ich habe mich da rausgekämpft, daher bin ich sehr glücklich."

Federer peilt bei seinem dritten Start in der baden-württembergischen Landeshauptstadt den ersten Turniersieg an. Bereits mit der Finalteilnahme würde er French-Open-Sieger Rafael Nadal wieder von der Spitze der Weltrangliste verdrängen.

Im vergangenen Jahr war der Schweizer im Achtelfinale noch an seinem Freund Tommy Haas gescheitert, gewann seitdem jedoch alle seine 13 Matches auf Rasen. 2016 war Federer im Halbfinale am Österreicher Dominic Thiem gescheitert.

Stuttgart: Auch Florian Mayer ausgeschieden

Zuletzt hatte Federer, der wie im vergangenen Jahr freiwillig auf die gesamte Sandplatzsaison verzichtete, vor 81 Tagen bei der überraschenden Auftaktniederlage beim Masters in Miami gegen den Australier Thanasi Kokkinakis auf dem Platz gestanden.

Ebenso wie Zverev verpasste auch Oldie Florian Mayer den Einzug in die Runde der letzten Acht. Der 34 Jahre alte Bayreuther unterlag Kohlschreiber-Bezwinger Denis Istomin aus Usbekistan 3:6, 4:6. Damit bleibt Mayers Auftakterfolg gegen Lokalmatador Yannick Maden sein einziger Hauptfeldsieg in diesem Jahr.

Der 22 Jahre alte Nürnberger Maximilian Marterer siegte in seiner Erstrundenpartie gegen Lucky Loser Viktor Galovic aus Kroatien 3:6, 6:4, 6:1 und trifft in der Runde der letzten 16 auf Nick Kyrgios aus Australien.

Regen wirbelt Turnierplan durcheinander

Am Dienstag war die Partie dem stundenlangen Regen zum Opfer gefallen und konnte auch am Mittwoch aufgrund des noch feuchten Rasens auf dem Centre Court erst mit deutlicher Verspätung begonnen werden. Bei den French Open war der Weltranglisten-50. Marterer erst im Achtelfinale am späteren Sieger Rafael Nadal gescheitert.

Das 17 Jahre alte Talent Rudolf Molleker bekommt es nach seinem ersten Sieg auf der ATP-Tour zum Turnierauftakt am Montag noch am Abend mit dem an Position zwei gesetzten Titelverteidiger Lucas Pouille aus Frankreich zu tun.