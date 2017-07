Entzündete Achillessehne: Ferrer sagt ab

Jiangxi Open Women Single Live WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Live WTA Bastad: Viertelfinale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Viertelfinale Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Halbfinale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single WTA Bastad: Finale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel: Tag 1 Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single ATP Kitzbühel -

David Ferrer, der in den vergangenen Wochen einige harte Matches am Stück gespielt hat, zieht seinen Kitzbühel-Start aufgrund gesundheitlicher Probleme zurück.

"Ich habe einige Matches hintereinander gespielt und kämpfe nun wieder mit meiner entzündeten Achillessehne. Meine Ärzte haben mir angeraten, eine längere Pause einzulegen. Es tut mir sehr leid, dass das bedeutet, Kitzbühel zu verpassen. Ich hoffe aber, in Zukunft einmal beim Turnier aufschlagen zu können", so Ferrer in einem Statement.

"Natürlich ist das bitter. Vor allem, nachdem David einige so gute Matches gespielt hat. Wir wünschen ihm, dass er bald wieder auf dem Platz stehen kann, momentan wird ja sogar von einer längeren Pause gesprochen. Wir nehmen David auf alle Fälle beim Wort und hoffen, ihn schon nächstes Jahr beim Generali Open Kitzbühel aufschlagen zu sehen", so Turnierdirektor Alexander Antonitsch.