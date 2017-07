Ofner bekommt Wildcard

Erlebe

deinen Sport

live Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 13:00 WTA Bastad: Halbfinals Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 12:30 ATP Kitzbühel: Tag 1

Jürgen Melzer, der bereits im Mai mit einer Wildcard für das Hauptfeld des Generali Open Kitzbühel ausgestattet worden war, muss auf diese nun leider doch verzichten.

"Ich bin nach meiner Verletzung noch nicht in der Form, in der ich für ein Heimturnier gerne sein würde", so Melzer. Die zweite Veranstalter-Wildcard für das Hauptfeld des Generali Open Kitzbühel geht nun neben Gerald Melzer an den 21-jährigen Steirer Sebastian Ofner.

Rochade im Hauptfeld des Generali Open Kitzbühel: 10 Tage vor Beginn des größten Sandplatzturniers in Österreich muss Jürgen Melzer leider auf die ihm zugesagte Wildcard verzichten. In einem Gespräch mit Turnierdirektor Alex Antonitsch erläuterte der 36-jährige die Beweggründe: "Jürgen hat mich angerufen und gemeint, dass er sich noch nicht in der körperlichen Verfassung fühlt, um jenes Tennis zu spielen, das er seinen Fans bei einem Heimturnier gerne zeigen würde. Er möchte auch keinem die Chance auf das Hauptfeld verbauen, indem er auf seinen Platz beharrt und wünscht jenem Österreicher, der die Wildcard von ihm übernimmt, das Beste", so Antonitsch. Der Generali Open Kitzbühel-Viertelfinalist des Vorjahres wolle indes eine Spielpause einlegen: "Ich kann Jürgen sportlich wie emotional verstehen", so Antonitsch: "Wir wünschen ihm alles Gute und dass er bald wieder am Tennisplatz stehen wird."

Ofner erhält zweite Wildcard für den Hauptbewerb

Die zweite Wildcard für das Hauptfeld geht nun an den 21-jährigen Steirer Sebastian Ofner, der vergangene Woche mit einer Quali-Wildcard ausgestattet worden war. Welcher Spieler Ofners Platz in der Qualifikation einnehmen, und damit die Quali-Wildcard von Lizenzgeber Octagon erhalten wird, wird von den Kitzbühel-Veranstaltern noch bekannt gegeben.