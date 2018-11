betway Match of the day: Alexander Zverev zum Auftakt der ATP-Finals gegen Marin Cilic

Zum Auftakt der ATP-Finals trifft Alexander Zverev auf den Kroaten Marin Cilic. Wettanbieter betway präsentiert euch das "Match of the day" inklusive Quoten!

Zum zweiten Jahr in Folge tritt Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev bei den Nitto ATP-Finals in London an und hat mit Marin Cilic, John Isner und dem Weltranglistenersten Novak Djokovic eine schwierige Gruppe erwischt.

Zum Auftakt in der Londoner O2-Arena trifft der 21-Jährige auf Cilic, der derzeit auf Rang sieben im Ranking geführt wird. Der Aufschlagriese schlägt enorm hart von der Grundlinie zu und wird sich auf dem schnellen Untergrund wohl fühlen. Für Zverev wird vor allem der Return gegen seinen neun Jahre älteren Kontrahenten entscheidend sein.

Kommt Zverev gut in die Ballwechsel ist die Nummer fünf der Welt im Vorteil, da sich der Deutsche trotz ähnlicher Körpergröße besser bewegt und schneller auf den Beinen ist. Vom Schlagtempo ausgehend muss sich der 21-Jährige sowieso nicht verstecken.

Zverev als hauchdünner Favorit

Den leichten Vorteil auf Zverevs Seite sieht auch Wettanbieter betway und schickt den Deutschen mit einer Quote von 1,85 ins Rennen. Cilic bekommt zum Auftakt der Finals eine Quote von 1,95.

Gib hier deine Wette für deinen Favoriten ab!

Ihr seid euch unsicher, welcher der beiden Akteure die Partie für sich entscheiden wird? Dann wettet doch einfach, wer den ersten, zweiten oder dritten Satz gewinnt. Mit betway könnt ihr auf das exakte Ergebnis tippen, auf die Gesamtzahl der Spiele wetten oder einfach auf eine Tiebreak-Entscheidung setzen.

Plus: Mit betway bekommst du als Neukunde einen 150€-Willkommensbonus und startest mit einem Boost in deine Wette! Jetzt loslegen und auf alle ATP- und WTA-Turniere, Matches und deine Lieblingsspieler wetten. Hier geht's zur Anmeldung!